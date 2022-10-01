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В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай

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Им было отказано в отступлении

В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай

УНИАН

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации вокруг Лимана:

“Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет”, – сказал Гайдай в эфире FreeДом.

Также по словам главы ОВА российская группировка практически отрезана от тыла. Спокойный выход назад и подвоз боекомплекта практически невозможен.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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