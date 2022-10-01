Президент МОК: Российские спортсмены точно не развязывали войну

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о возможном возвращении на международные соревнования спортсменов из РФ.

"Я обсуждал вопросы России на протяжении месяцев со многими главами государств и премьер-министрами. Ни один из них не может мне сказать, когда война [в Украине] закончится. Тем, кто спрашивает меня, как МОК будет обращаться с россиянами в контексте грядущей Олимпиады и будут ли они к ней допущены, я отвечаю: "Кто я такой, чтобы знать и рассказывать об этом?"

Остаётся ли позиция МОК по поводу [президента РФ Владимира] Путина неизменной? Конечно. Через четыре года после вторжения мы осудили Россию и приостановили ее членство в МОК, прося международные федерации о том, чтобы представителей этой страны не допускали и не организовывали мероприятия на территории России. Они все восприняли наш совет. Это верный выбор, но он не решает нашей дилеммы.

Российские спортсмены точно не развязывали войну. Дистанцировавшиеся от режима должны получить возможность выступать под нейтральным флагом. Наша цель состоит в том, чтобы привлечь спортсменов с российским паспортом, не поддерживающим войну, в соревнованиях. Но это нелегко.

Существует огромная разница на политическом уровне по отношению к нашим решениям. Некоторые правительства самостоятельно решили отказывать россиянам в предоставлении виз, даже если тем разрешено участвовать в соревнованиях. Остальные запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами. В некоторых странах они не могут гарантировать их безопасность. Наша миротворческая миссия срывается, и в такой конфликтной среде российские и белорусские спортсмены вынуждены платить".