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Всемирный банк выделил еще 530 миллионов евро на помощь Украине

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Две страны выступили в качестве кредитных гарантов

Всемирный банк выделил еще 530 миллионов евро на помощь Украине

УП/Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Всемирный банк сообщил о выделении транша в размере 530 миллионов долларов США для помощи Украине.

"Помощь позволила Украине продолжать предоставлять основные государственные услуги населению и смягчила последствия масштабных потерь, вызванных войной", - говорится в обращении Всемирного банка.

Отметим, что в качестве гарантов этого кредита выступили Великобритания и Дания.

Кроме этого в прессрелизе сообщается, о том, что всего Всемирный банк мобилизовал 13 миллиардов долларов для помощи Украине, 11 миллиардов уже было выплачено в полном обьеме.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Світовий банк

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