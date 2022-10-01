Всемирный банк выделил еще 530 миллионов евро на помощь Украине

Всемирный банк сообщил о выделении транша в размере 530 миллионов долларов США для помощи Украине.

"Помощь позволила Украине продолжать предоставлять основные государственные услуги населению и смягчила последствия масштабных потерь, вызванных войной", - говорится в обращении Всемирного банка.

Отметим, что в качестве гарантов этого кредита выступили Великобритания и Дания.

Кроме этого в прессрелизе сообщается, о том, что всего Всемирный банк мобилизовал 13 миллиардов долларов для помощи Украине, 11 миллиардов уже было выплачено в полном обьеме.