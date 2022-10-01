ВСУ освободили пять населенных пунктов вокруг Лимана, загнав в окружение несколькотысячную российскую группировку

В городе Лиман Донецкой области ВСУ сделали котел для одной из российских группировок. Вокруг Лимана населенного пункта было освоборждено пять населенных пунктов. Об этом сообщает спикер Восточной украинской группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемаратона:

“Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки – освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - сказал Череватый.

В Лимане осталось большое количество российских военных:

“Там действительно наши данные показывали, что российская группировка насчитывала количество в районе 5-5,5 тыс. Однако активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, которые пытались прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру”, - добавил Череватый.

Отметим, что Ямполь находится на границе с Луганской областью.