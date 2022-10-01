20 погибших гражданских. В Харьковской области обнаружена обстрелянная россиянами эвакуационная колонна
Они убегали от обстрелов
Олександр Старух Telegram-канал
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обнаруженной в деоккупированном Купянском районе эвакуационной колонне, которая была атакована россиянами:
“В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.
По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются.
Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания”, - говорится в обращении Синегубова.
Напомним, что 10 сентября стало официально известно об освобождении Купянска.
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