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20 погибших гражданских. В Харьковской области обнаружена обстрелянная россиянами эвакуационная колонна

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Они убегали от обстрелов

20 погибших гражданских. В Харьковской области обнаружена обстрелянная россиянами эвакуационная колонна

Олександр Старух Telegram-канал

Новина українською

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обнаруженной в деоккупированном Купянском районе эвакуационной колонне, которая была атакована россиянами:

“В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются.

Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания”, - говорится в обращении Синегубова.

Напомним, что 10 сентября стало официально известно об освобождении Купянска.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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