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Матч Львов - Днепр-1 и поединки ПФЛ прерваны из-за воздушной тревоги

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Угроза ракетного удара

Матч Львов - Днепр-1 и поединки ПФЛ прерваны из-за воздушной тревоги

Фото: Александр Приходько

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Матч УПЛ "Львов" - "Днепр-1" был прерван из-за воздушной тревоги. Поединок начался в 15:00 по киевскому времени, но сейчас поставлен на паузу.

Кроме этого, остановлены и матчи Первой и Второй лиги. Из-за тревоги были прерваны встречи "Карпаты" - "Прикарпатье", "Горняк-Спорт" - "Металлург" и "Нива" - "Звягель".

Как только угроза ракетного обстрела будет позади, все поединки продолжатся.

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В статье: ФК Львов ПФЛ СК Днепр-1
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