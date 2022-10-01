Матч Львов - Днепр-1 и поединки ПФЛ прерваны из-за воздушной тревоги
Угроза ракетного удара
Фото: Александр Приходько
Матч УПЛ "Львов" - "Днепр-1" был прерван из-за воздушной тревоги. Поединок начался в 15:00 по киевскому времени, но сейчас поставлен на паузу.
Кроме этого, остановлены и матчи Первой и Второй лиги. Из-за тревоги были прерваны встречи "Карпаты" - "Прикарпатье", "Горняк-Спорт" - "Металлург" и "Нива" - "Звягель".
Как только угроза ракетного обстрела будет позади, все поединки продолжатся.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена – СМИ
- Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры
- Российский танкист сдался украинцам и стал ремонтировать технику для ВСУ. ВИДЕО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Украинские Фон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
- 19:48 Украинские Карпаты Смалийчука владели частью экономических прав на Гуцуляка и требуют от Десны свой процент
- 16:18 Украинские Уход Аллахяра сильнее ударит по Заре, чем потеря Кочергина. О чем говорить после 12 тура УПЛ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet