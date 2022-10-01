Матч Львов - Днепр-1 и поединки ПФЛ прерваны из-за воздушной тревоги

Матч УПЛ "Львов" - "Днепр-1" был прерван из-за воздушной тревоги. Поединок начался в 15:00 по киевскому времени, но сейчас поставлен на паузу.

Кроме этого, остановлены и матчи Первой и Второй лиги. Из-за тревоги были прерваны встречи "Карпаты" - "Прикарпатье", "Горняк-Спорт" - "Металлург" и "Нива" - "Звягель".

Как только угроза ракетного обстрела будет позади, все поединки продолжатся.