ВСУ подтвердили, что украинские воины зашли в Лиман

Украинские воины вошли в город Лиман Донецкой области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В населенном пункте продолжаются бои.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой - это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем", - сообщил Череватый.