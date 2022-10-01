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ВСУ подтвердили, что украинские воины зашли в Лиман

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В городе идут бои

ВСУ подтвердили, что украинские воины зашли в Лиман

Генштаб ВСУ

Новина українською

Украинские воины вошли в город Лиман Донецкой области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В населенном пункте продолжаются бои.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой - это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем", - сообщил Череватый.

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В статье: война с Россией
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