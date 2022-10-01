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В оккупированном Крыму горит самый большой военный аэродром

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Взрывы огромных масштабов

В оккупированном Крыму горит самый большой военный аэродром

Новина українською

В СМИ появились кадры, как горит аэродром Бельбек в городе Севастополь в оккупированном Крыму. Над объектом поднялся огромный след дыма и постоянно слышны взрывы. Об этом сообщают местные крымские каналы.

Российский гауляйтер Севастополя уже успел прокомментировать взрывы. По его словам, на аэродроме во время посадки за пределы полосы выкатился самолет и загорелся.

Машстабы взрывов указывают, что вряд ли речь идет про один самолет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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serhi2011 (Барселона)
01.10.2022 в 18:43
яка сумна новина
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0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.10.2022 в 18:55
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