В оккупированном Крыму горит самый большой военный аэродром
Взрывы огромных масштабов
В СМИ появились кадры, как горит аэродром Бельбек в городе Севастополь в оккупированном Крыму. Над объектом поднялся огромный след дыма и постоянно слышны взрывы. Об этом сообщают местные крымские каналы.
Российский гауляйтер Севастополя уже успел прокомментировать взрывы. По его словам, на аэродроме во время посадки за пределы полосы выкатился самолет и загорелся.
Машстабы взрывов указывают, что вряд ли речь идет про один самолет.
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Комментарии (2)
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serhi2011 (Барселона)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.10.2022 в 18:55
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