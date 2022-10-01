В оккупированном Крыму горит самый большой военный аэродром

В СМИ появились кадры, как горит аэродром Бельбек в городе Севастополь в оккупированном Крыму. Над объектом поднялся огромный след дыма и постоянно слышны взрывы. Об этом сообщают местные крымские каналы.

Российский гауляйтер Севастополя уже успел прокомментировать взрывы. По его словам, на аэродроме во время посадки за пределы полосы выкатился самолет и загорелся.

Машстабы взрывов указывают, что вряд ли речь идет про один самолет.