Генштаб: ВСУ поразили 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 220-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг задействовал БПЛА.

От вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Огиревко, Охримовка и Бударки Харьковской области;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка, Веселое и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное.

В Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел. Огневое поражение врагом нанесено в районах шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией столкновения.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне.

В то же время политическое руководство российской федерации продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе. В частности, из-за узаконения привлечения заключенных к участию в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение госдумы россии внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе российской федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения росгвардии.

За сутки Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами.