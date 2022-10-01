Франция может поставить Украине еще 12 САУ Caesar
18 единиц - уже в ВСУ
Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их Украине. Об этом сообщает издание Le Monde.
Отмечается, что данская сторона заказала эти гаубицы еще в 2017-м году, но сейчас получит лишь малую часть техники. Контракт будет исполняться в будущем.
Ранее Украина уже получила 18 САУ Caesar. Эти орудия были предназначены Марокко, тогда контракт также был отложен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Le Monde
Популярное сейчас
- Львов - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры
- Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022
- Снова более полутысячи убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.10.2022 в 19:07
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet