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Франция может поставить Украине еще 12 САУ Caesar

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18 единиц - уже в ВСУ

Франция может поставить Украине еще 12 САУ Caesar

Новина українською

Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их Украине. Об этом сообщает издание Le Monde.

Отмечается, что данская сторона заказала эти гаубицы еще в 2017-м году, но сейчас получит лишь малую часть техники. Контракт будет исполняться в будущем.

Ранее Украина уже получила 18 САУ Caesar. Эти орудия были предназначены Марокко, тогда контракт также был отложен.

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В статье: Франция война с Россией
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Источник:
Le Monde

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.10.2022 в 19:07
Скоро все оружие НАТО будет на украинско-российской границе.
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