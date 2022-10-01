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Гайдай: После освободжения Лимана ВСУ начнут деоккупацию Луганской области

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Впереди еще много украинской территории

Гайдай: После освободжения Лимана ВСУ начнут деоккупацию Луганской области

Рада

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Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай ожидает начала деоккупации Луганской области после освобождения города Лиман:

"После освобождения Лимана, далее на очереди может быть Кременная, затем может быть "треугольник" - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.

Оккупанты, зажатые в Лимане, попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ. Группировка из пяти тысяч рашистов имеет три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем вместе погибнуть, или сдаться. Возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта - уже перекрыты", - написал Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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