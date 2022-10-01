Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен

В Министерстве обороны Украины прокомментировали то, что ВСУ освободили город Лиман Донецкой области от российских оккупантов.

"Почти все российские войска, которые дислоцировались в Лимане были успешно передислоцированы или в мешки для трупов, или в украинский плен.

У нас к вам один вопрос: хотите повторения?", - говорится в заявлении Минобороны.