Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен
Обращение ВСУ к оккупантам
Генштаб
В Министерстве обороны Украины прокомментировали то, что ВСУ освободили город Лиман Донецкой области от российских оккупантов.
"Почти все российские войска, которые дислоцировались в Лимане были успешно передислоцированы или в мешки для трупов, или в украинский плен.
У нас к вам один вопрос: хотите повторения?", - говорится в заявлении Минобороны.
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Источник:Twitter Defense of Ukraine
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01.10.2022 в 23:34
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