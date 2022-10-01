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Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен

Общие новости
(4 голосов)

Обращение ВСУ к оккупантам

Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен

Генштаб

Новина українською

В Министерстве обороны Украины прокомментировали то, что ВСУ освободили город Лиман Донецкой области от российских оккупантов.

"Почти все российские войска, которые дислоцировались в Лимане были успешно передислоцированы или в мешки для трупов, или в украинский плен.

У нас к вам один вопрос: хотите повторения?", - говорится в заявлении Минобороны.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.10.2022 в 23:34
ЗСУ герої!
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