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Министр обороны Германии приехала в Украину и встретилась с Резниковым

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Министр обороны Германии приехала в Украину и встретилась с Резниковым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт совершила в субботу визит в Украину и провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Министр обороны Украины заявил, что принял коллегу на юге страны. По его словам, она привезла хорошие новости и больше инструментов для усиления украинской армии.

"Мы обсудили текущую геополитическую ситуацию и безопасность. Госпожа министр была рада пообщаться с нашими бойцами и увидеть систему "Гепард" на боевом дежурстве", - подчеркнул он в своем Твиттере.

Министр обороны Германии пообещала, что немецкие системы ПВО прибудут в Украину "в ближайшие дни".

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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