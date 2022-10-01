Министр обороны Германии приехала в Украину и встретилась с Резниковым
Есть хорошие новости
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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт совершила в субботу визит в Украину и провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Министр обороны Украины заявил, что принял коллегу на юге страны. По его словам, она привезла хорошие новости и больше инструментов для усиления украинской армии.
"Мы обсудили текущую геополитическую ситуацию и безопасность. Госпожа министр была рада пообщаться с нашими бойцами и увидеть систему "Гепард" на боевом дежурстве", - подчеркнул он в своем Твиттере.
Министр обороны Германии пообещала, что немецкие системы ПВО прибудут в Украину "в ближайшие дни".
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