россияне утром обстреляли Запорожье и окрестности города
Детали будут известны позже
Старух Телеграм-канал
российские войска сегодня утром обстреляли Запорожье и населенные пункты рядом с областным центром. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух:
"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушении уточняются", - написал чиновник в Телеграмме.
Чуть позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что разрушения получила инфраструктура одного из районов города и пригорода.
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Источник:Телеграм Анатолія Куртєва
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