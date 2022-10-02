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россияне утром обстреляли Запорожье и окрестности города

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Детали будут известны позже

россияне утром обстреляли Запорожье и окрестности города

Старух Телеграм-канал

Новина українською

российские войска сегодня утром обстреляли Запорожье и населенные пункты рядом с областным центром. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух:

"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушении уточняются", - написал чиновник в Телеграмме.

Чуть позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что разрушения получила инфраструктура одного из районов города и пригорода.

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В статье: война с Россией запорожье
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