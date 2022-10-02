путин больше заинтересован в том, чтобы удержать южные регионы Украины, чем Луганщину, - ISW
Приоритеты стали понятными после освободжения ВСУ Лимана
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Президент россии владимир путин больше заинтересован в том, чтобы удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции на Луганщине. Об этом пишет ISW.
"Поражение под Лиманом указывает на то, что президент россии владимир путин уменьшает приоритетность защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.
Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний крах Харьковско-Изюмского фронта и окружение сил рф в Лимане.
Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было принято путиным, а не военным командованием, и свидетельствует о том, что юг Украины для россиян намного важнее", - пишет ISW.
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