Уже достигнута планка в 60 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Число убитых российских оккупантов перешло круглую отметку – теперь количество "хороших россиян" достигло 60 110 человек. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано еще пол тысячи захватчиков.

Также суббота оказалась урожайной на уничтоженные танки (23) и ББМ (26). Всего за сутки не стало 75 единиц российской техники, в том числе одного вертолета.

Наибольших потерь оккупанты, как и в несколько предыдущих дней, понесли на Бахмутском и Краматорском направлениях.

В общем потери россиян с 24-го февраля выглядят следующим образом: