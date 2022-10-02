Уже достигнута планка в 60 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
Кроме этого, за субботу было уничтожено 75 единиц техники
Телеграм-канал Бавовна
Число убитых российских оккупантов перешло круглую отметку – теперь количество "хороших россиян" достигло 60 110 человек. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано еще пол тысячи захватчиков.
Также суббота оказалась урожайной на уничтоженные танки (23) и ББМ (26). Всего за сутки не стало 75 единиц российской техники, в том числе одного вертолета.
Наибольших потерь оккупанты, как и в несколько предыдущих дней, понесли на Бахмутском и Краматорском направлениях.
В общем потери россиян с 24-го февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 60 110 (+500) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2377 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4975 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 1405 (+8) ед,
- РСЗО – 337 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 176 (+0) ед,
- самолетов – 264 (+0) ед,
- вертолетов – 227 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
- крылатых ракет ‒ 246 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,
- специальной техники – 131 (+0).
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