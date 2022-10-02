Гайдай: Оккупанты начали готовиться к неизбежному уходу из Луганщины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал освобождение ВСУ города Лиман на Донетчине:

"В Лимане развевается украинский флаг - значит, в ближайшее время ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины.

Оккупанты тоже начали готовиться к неизбежному - россияне "свернули" всю свою "бурную" мелкую деятельность, вывозят документацию, грабят, продумывают пути бегства. Коллаборанты уже в испуге", - сказал чиновник.