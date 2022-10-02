Гайдай: Оккупанты начали готовиться к неизбежному уходу из Луганщины
ВСУ будут идти вперед
Луганщина UA
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал освобождение ВСУ города Лиман на Донетчине:
"В Лимане развевается украинский флаг - значит, в ближайшее время ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины.
Оккупанты тоже начали готовиться к неизбежному - россияне "свернули" всю свою "бурную" мелкую деятельность, вывозят документацию, грабят, продумывают пути бегства. Коллаборанты уже в испуге", - сказал чиновник.
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Источник:Телеграм Сергія Гайдая
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