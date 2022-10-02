ФСБ была против обмена защитников Азовстали, однако путину нужен был медведчук – Американские СМИ
Личные цели диктатора – превыше всего
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент россии владимир путин лично согласовал обмен украинских защитников Азовстали, ведь ему нужен был российский коллаборант виктор медведчук. Об этом сообщает американское издание Washington Post.
Более того, путин пошел против оговорок ФСБ, которая "понимала последствия того, как выглядит это соглашение для общественности".
“Показательно, что путин решил обменять своего неразлучного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в москве очень возмущались”, - говорится в материале Washington Post.
Также известно, что это соглашение срывалось несколько раз за последние месяцы. Обмен произошел под дополнительным давлением внутри рф в связи с частичной мобилизацией.
Напомним, что из плена вернулись 215 защитников Азовстали, в то время как на россию назад уехали 55 солдат и виктор медведчук.
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