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Девять государств-членов НАТО поддержали вступление Украины в Альянс

Общие новости
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Кроме этого, обратились с просьбой увеличить военную поддержку в войне против россии

Девять государств-членов НАТО поддержали вступление Украины в Альянс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Девять стран-членов НАТО выразили поддержку Украине в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье 2 октября.

В заявлении было выражение осуждения аннексии украинской территории россией а также призыв к увеличению военной помощи Украине в борьбе с агрессором.

Также страны поддержали решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году на счет будущего членства Украины в этом военном Альянсе.

Заявление было подписано: президентом Чехии Милошом Земаном, президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, президентом Черногории Мило Джукановичем, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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В статье: НАТО
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Источник:
president.pl

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