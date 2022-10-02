Девять государств-членов НАТО поддержали вступление Украины в Альянс
Кроме этого, обратились с просьбой увеличить военную поддержку в войне против россии
Getty Images/Global Images Ukraine
Девять стран-членов НАТО выразили поддержку Украине в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье 2 октября.
В заявлении было выражение осуждения аннексии украинской территории россией а также призыв к увеличению военной помощи Украине в борьбе с агрессором.
Также страны поддержали решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году на счет будущего членства Украины в этом военном Альянсе.
Заявление было подписано: президентом Чехии Милошом Земаном, президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, президентом Черногории Мило Джукановичем, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
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