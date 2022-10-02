Конституционный суд россии "одобрил" аннексию четырех областей Украины

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что конституционный суд россии одобрил документы о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как говорится в данном "постановлении", Донецкая и Луганская области "вошли в состав россии в статусе республик" с русским языком в качестве "государственного".

В свою очередь Херсонская и Запорожская области "считаются принятыми в состав рф как отдельные субъекты со своими нынешними названиями".

"Выборы в парламенты" на оккупированных территориях назначили на сентябрь 2023 года.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября российские оккупанты на временно оккупированных территориях провели фейковые "референдумы". А 30 сентября президент рф путин подписал документы об аннексии.