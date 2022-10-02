С нового сезона в УПЛ должна появится команда ВСУ
Зеленский поддержал идею
Генштаб
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в следующем году в УПЛ должна появиться команда ВСУ.
"Сорри, но не "Шахтер", не "Динамо", не "Днипро" не смогут тягаться по болельщикам с командой ВСУ. Я уверен, что это будет настоящая команда наших парней, которые служат в ВСУ.
Сейчас вся наша страна болеет за ВСУ на фронте. Команда будет создана со служащих ВСУ и лучшие футболисты из них будут собраны в один футбольный клуб", - заявил Павелко.
Также глава асассоциации поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку данной идеи.
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Источник:Украина Сейчас
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