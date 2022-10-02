С нового сезона в УПЛ должна появится команда ВСУ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в следующем году в УПЛ должна появиться команда ВСУ.

"Сорри, но не "Шахтер", не "Динамо", не "Днипро" не смогут тягаться по болельщикам с командой ВСУ. Я уверен, что это будет настоящая команда наших парней, которые служат в ВСУ.

Сейчас вся наша страна болеет за ВСУ на фронте. Команда будет создана со служащих ВСУ и лучшие футболисты из них будут собраны в один футбольный клуб", - заявил Павелко.