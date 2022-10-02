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С нового сезона в УПЛ должна появится команда ВСУ

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Зеленский поддержал идею

С нового сезона в УПЛ должна появится команда ВСУ

Генштаб

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в следующем году в УПЛ должна появиться команда ВСУ.

"Сорри, но не "Шахтер", не "Динамо", не "Днипро" не смогут тягаться по болельщикам с командой ВСУ. Я уверен, что это будет настоящая команда наших парней, которые служат в ВСУ.

Сейчас вся наша страна болеет за ВСУ на фронте. Команда будет создана со служащих ВСУ и лучшие футболисты из них будут собраны в один футбольный клуб", - заявил Павелко.

Также глава асассоциации поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку данной идеи.

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В статье: Андрей Павелко Владимир Зеленский ВСУ
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Источник:
Украина Сейчас

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