Остин: ВСУ продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Пентагоне воодушевлены успехами ВСУ в Лимане..

"Лиман служил русским линией снабжения, и они использовали эти маршруты, чтобы перебрасывать людей и материалы на юг и на запад. А без этих маршрутов будет сложнее. Так что перед русскими встает своего рода дилемма", – сказал Остин.

Также по мнению Ллойда прогресс ВСУ может привести к потенциальной эскалации со стороны россии.