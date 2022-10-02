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Остин: ВСУ продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать

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США воодушевлены прогрессом Украины

Остин: ВСУ продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Пентагоне воодушевлены успехами ВСУ в Лимане..

"Лиман служил русским линией снабжения, и они использовали эти маршруты, чтобы перебрасывать людей и материалы на юг и на запад. А без этих маршрутов будет сложнее. Так что перед русскими встает своего рода дилемма", – сказал Остин.

Также по мнению Ллойда прогресс ВСУ может привести к потенциальной эскалации со стороны россии.

"Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Но для поля боя это означает, что украинцы продолжают прогрессировать и продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать. И опять же, нас всех должно воодушевить то, что мы видим", - рассказал Остин во время пресс-конференции в Гонолулу.

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В статье: война с Россией ВСУ Ллойд Остин
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