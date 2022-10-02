Утечка газа на Северном потоке остановилась
На обоих газопроводах
фото из свободных источников
Сьогодні, 2-го жовтня, енергетичне агентство Данії повідомило, що витік газу на "Північному потоці" припинився. При чому на обох газопроводах.
"Компанія Nord Stream AG проінформувала Данське енергетичне агентство про те, що зараз досягнуто стабільного тиску на двох нитках "Північного потоку", - сказано в повідомленні агентства.
Нагадаємо, за даними ООН витоки газу на "Північних потоках" призвели до найбільшого в історії викиду метану.
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Источник:Twitter Energistyrelsen
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