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ВМС Украины получили новый флагман флота. Это корвет Гетьман Іван Мазепа

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Корабль войдет в состав флота в 2024 году

ВМС Украины получили новый флагман флота. Это корвет Гетьман Іван Мазепа

Фото: РБК-Украина

UA-Футбол
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Сегодня в Турции на воду был спущен корвет ВМС Украины под названием "Гетьман Іван Мазепа". Корабль станет новым флагманом украинского флота, когда войдет в его состав в 2024 году.

Судно является противокорабельным корветом типа Ada. Строительство было начато в прошлом году, тогда и было подобрано имя. Это будет первое судно подобного класса в Военно-Морских силах Украины.

Предыдущий флагман украинского флота – фрегат "Гетьман Сагайдачний" – был частично затоплен украинскими военными 3 марта 2022 года в порту Николаева. Это было сделано, дабы не дать российским войскам захватить корабль.

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В статье: война с россией
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