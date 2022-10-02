ВМС Украины получили новый флагман флота. Это корвет Гетьман Іван Мазепа

Сегодня в Турции на воду был спущен корвет ВМС Украины под названием "Гетьман Іван Мазепа". Корабль станет новым флагманом украинского флота, когда войдет в его состав в 2024 году.

Судно является противокорабельным корветом типа Ada. Строительство было начато в прошлом году, тогда и было подобрано имя. Это будет первое судно подобного класса в Военно-Морских силах Украины.

Предыдущий флагман украинского флота – фрегат "Гетьман Сагайдачний" – был частично затоплен украинскими военными 3 марта 2022 года в порту Николаева. Это было сделано, дабы не дать российским войскам захватить корабль.