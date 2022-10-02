Зеленский: На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает список освобожденных населенных пунктов
Отличная тенденция
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 2-го октября.
"Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.
На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.
Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.
Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.
И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", - рассказал президент.
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