Зеленский: На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает список освобожденных населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 2-го октября.

Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.

На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.

Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.

И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", - рассказал президент.