ВСУ освбодили два населенных пункта на Херсонщине и село возле Лимана Донецкой области
Орки, бегите с украинской земли
Куртєв Телеграм-канал
Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники и защитницы освбодили два населенных пункта в Херсонской области. Миролюбовку и Архангельское освободили бойцы 129-й бригады территориальной обороны Украины.
Также украинские военные освободили село Торское возле Лимана Донецкой области, расположенное по дороге в Кременную, и поражают огнем подразделения противника в Кременной. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
Спикер Восточной группировки отметил, что ВСУ отлавливают остатки орков по лесам в районе Лимана, а также занимаются разминированием, поскольку территория сильно заминирована.
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