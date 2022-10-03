ВСУ освбодили два населенных пункта на Херсонщине и село возле Лимана Донецкой области

Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники и защитницы освбодили два населенных пункта в Херсонской области. Миролюбовку и Архангельское освободили бойцы 129-й бригады территориальной обороны Украины.

Также украинские военные освободили село Торское возле Лимана Донецкой области, расположенное по дороге в Кременную, и поражают огнем подразделения противника в Кременной. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Спикер Восточной группировки отметил, что ВСУ отлавливают остатки орков по лесам в районе Лимана, а также занимаются разминированием, поскольку территория сильно заминирована.