Плюс самолет и вертолет. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновили данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 2 октября включительно.

За минувшие сутки – воскресенье, 2 октября - было уничтожено 320 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии РФ составляют около 60430 человек.

Также было уничтожено 48 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.

Потери россиян в технике:

танков - 2380 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4991 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1405 (+0) ед,

РСЗО - 338 (+1) ед,

средства ПВО - 176 (+0) ед,

самолетов - 265 (+1) ед,

вертолетов - 228 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,

специальная техника – 131 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.