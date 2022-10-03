Плюс самолет и вертолет. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян
Добавилось три сотни убитых кафиров
Генеральный штаб ВСУ обновили данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 2 октября включительно.
За минувшие сутки – воскресенье, 2 октября - было уничтожено 320 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии РФ составляют около 60430 человек.
Также было уничтожено 48 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.
Потери россиян в технике:
- танков - 2380 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4991 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1405 (+0) ед,
- РСЗО - 338 (+1) ед,
- средства ПВО - 176 (+0) ед,
- самолетов - 265 (+1) ед,
- вертолетов - 228 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),
- крылатые ракеты – 246 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,
- специальная техника – 131 (+0).
Генштаб указывает, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лунин - худший игрок Реала в матче против Осасуны
- Бензема и Лунин - антигерои. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча
- ВМС Украины получили новый флагман флота. Это корвет Гетьман Іван Мазепа
- "Звучит как прямое приглашение Альянса вступить в конфликт с рф". Первая реакция россии на заявление Зеленского
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet