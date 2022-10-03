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Плюс самолет и вертолет. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян

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Плюс самолет и вертолет. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновили данные о потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля по 2 октября включительно.

За минувшие сутки – воскресенье, 2 октября - было уничтожено 320 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии РФ составляют около 60430 человек.

Также было уничтожено 48 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2380 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4991 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1405 (+0) ед,
  • РСЗО - 338 (+1) ед,
  • средства ПВО - 176 (+0) ед,
  • самолетов - 265 (+1) ед,
  • вертолетов - 228 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,
  • специальная техника – 131 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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