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В бою над Черным морем погиб полковник, руководивший Призраками Киева

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Его позывной – Дед

В бою над Черным морем погиб полковник, руководивший Призраками Киева

Фото – Бучанський міський голова

Новина українською

В небе над Черным морем погиб полковник Михаил Матюшенко с позывным "Дед", возглавлявший группу летчиков, ставших известными как "Призраки Киева". Он погиб в июне, а похоронят его в Буче только сейчас. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук на своей странице Facebook.

"Военный летчик руководил многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Имея активную гражданскую позицию, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка".

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призраков Киева" возглавлял летчик из Бучи. С приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потерь в воздухе. А значит, все из "Киевских Призраков" возвращались живыми".

"В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. И что вы думаете? Они отступили! Впоследствии он принял решение усилить южный и восточный фронты: "Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция". Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он едет домой, в Бучу".

"Давайте достойно встретим и проведем в последний путь Защитника, отдавшего свою жизнь за нас и за Украину. Прощание состоится в понедельник, 3 октября в 14 часов, на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1. Вечного полета вам, полковник Матюшенко!".

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В статье: война с россией Призрак Киева Герои Украины
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Источник:
facebook.com/buchagolova

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