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Борис Джонсон возглавит британскую группу дружбы с Украиной

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Борис Джонсон возглавит британскую группу дружбы с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон станет президентом инициативы "Консерваторы-друзья Украины". Она пытается оказывать Украине помощь в отражении агрессии со стороны российской федерации.

Политика считают самой достойной кандидатурой на этот пост. Об этом со ссылкой на слова действующего лидера британской инициативы Джона Виттингейла сообщило издание The Guardian:

"Борис Джонсон – наиболее очевидная и достойная фигура для руководства этой организацией, поскольку он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем Западном мире, который решительно выступил в поддержку украинского народа".

В группу "Консерваторы-друзья Украины" входят депутаты парламента Объединенного королевства от Консервативной партии, а также ее рядовые члены, пытающиеся оказывать Украине помощь в отражении российской агрессии.

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В статье: война с россией Борис Джонсон
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Источник:
theguardian.com

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