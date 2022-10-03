Борис Джонсон возглавит британскую группу дружбы с Украиной
Джонсонюк Борис на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон станет президентом инициативы "Консерваторы-друзья Украины". Она пытается оказывать Украине помощь в отражении агрессии со стороны российской федерации.
Политика считают самой достойной кандидатурой на этот пост. Об этом со ссылкой на слова действующего лидера британской инициативы Джона Виттингейла сообщило издание The Guardian:
"Борис Джонсон – наиболее очевидная и достойная фигура для руководства этой организацией, поскольку он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем Западном мире, который решительно выступил в поддержку украинского народа".
В группу "Консерваторы-друзья Украины" входят депутаты парламента Объединенного королевства от Консервативной партии, а также ее рядовые члены, пытающиеся оказывать Украине помощь в отражении российской агрессии.
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