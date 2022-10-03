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"Уничтожим все силы, которые сможем увидеть". Экс-глава ЦРУ – об ответе США на ядерный удар рф по Украине

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Уоллес также высказался

"Уничтожим все силы, которые сможем увидеть". Экс-глава ЦРУ – об ответе США на ядерный удар рф по Украине

фото из свободных источников

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Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус прокомментировал возможность ядерного удара россии по Украине.

США и их союзники по НАТО ответят на такой удар россии по Украине, если он произойдет, но не будут применять ответное ядерное оружие. Страны-партнеры "выведут из строя все регулярные российские силы, которые мы сможем увидеть и узнать на поле боя". В том числе – в Крыму и Черном море.

Экс-директор ЦРУ сказал, что сейчас ситуация на поле боя разворачивается не в пользу орков и "все может стать еще хуже для путина и россии, и даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит".

В то же время министр обороны Британии Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент россии применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что путин действует "нерационально". Об этом он сказал на одной из встреч партийной конференции Консервативной партии Великобритании, сообщает Evening Standard.

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В статье: война с россией ядерное оружие Бен Уоллес
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Источник:
standard.co.uk

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