Институт изучения войны: кадыров и пригожин публично взорвали лидерство путина
Своими заявлениями о провалах на фронте
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Глава Чечни рамзан кадыров и владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, возможно, не специально, но взорвали публичное лидерство путина, комментируя очередные провалы российской армии на фронте. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).
кадыров 1 октября обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана, пригожин повторил эту критику. В ISW отмечают, что их заявления повлияли на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, который как раз и пытался смягчить удар от поражения вокруг Лимана.
Исследователи отмечают, что кадыров специально "нацелился" на командующего Центральным военным округом генерал-полковника александра лапина. Но путин публично выражал свое доверие лапину, когда 24 июня минобороны россии объявило о победе под Лисичанском. Таким образом, путин, вероятно, несет ответственность за решение не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать. Итак, прямая атака кадырова на лапина является непрямой атакой на путина, осознает это кадыров или нет, говорят в Институте.
"путин, вероятно, осознает опасный путь, по которому начали идти кадыров и пригожин, что вызвало сопротивление подконтрольных кремлю голосов и блогеров против прямой критики военачальников. Федеральные телеканалы охарактеризовали высказывания кадырова в адрес лапина как достаточно жесткие, а блогеры утверждали, что ответственность за поражение в большей мере несет минобороны россии".
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