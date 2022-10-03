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ВСУ уничтожили подполковника-бурята, воевавшего в Украине еще в 2016-м

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Был заместителем командира полка

ВСУ уничтожили подполковника-бурята, воевавшего в Украине еще в 2016-м

Новина українською

Вооруженные Силы Украины ликвидировали заместителя командира 108 десантно-штурмового полка армии рф подполковника Виталия Сукуева.

Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц). Он указывает, что Сукуев еще в 2016 году в звании майора командовал российским батальоном спецназначения на Донбассе.

Как сообщили российские СМИ, тело Сукуева 3 октября привезли в Бурятию, откуда он родом и где он будет похоронен. По словам главы Буддийской традиционной Сангхи россии Хамбо ламы Дамба Аюшеева, Сукуев погиб в бою, но подробностей он не раскрыл.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.10.2022 в 14:26
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