ВСУ уничтожили подполковника-бурята, воевавшего в Украине еще в 2016-м
Был заместителем командира полка
Вооруженные Силы Украины ликвидировали заместителя командира 108 десантно-штурмового полка армии рф подполковника Виталия Сукуева.
Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц). Он указывает, что Сукуев еще в 2016 году в звании майора командовал российским батальоном спецназначения на Донбассе.
Как сообщили российские СМИ, тело Сукуева 3 октября привезли в Бурятию, откуда он родом и где он будет похоронен. По словам главы Буддийской традиционной Сангхи россии Хамбо ламы Дамба Аюшеева, Сукуев погиб в бою, но подробностей он не раскрыл.
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03.10.2022 в 14:26
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