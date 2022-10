кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на войну

Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что военному ремеслу его трое сыновей обучались с детства (сейчас им 14, 15 и 16 лет). По словам Tik-Tok-деятеля, они отправятся на "самые сложные участки линии соприкосновения":

Kadyrov announced that he will send his underage children to war ASAP: Ahmat, 16, Eli (15), Adam (14).



This means that Russia is legitimizing participation of underaged people in combat.



Every day I think that I've seen all of Russia's vice. But there really is no lowest point. pic.twitter.com/PJ9UKFdeks