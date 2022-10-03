кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на войну

Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что военному ремеслу его трое сыновей обучались с детства (сейчас им 14, 15 и 16 лет). По словам Tik-Tok-деятеля, они отправятся на "самые сложные участки линии соприкосновения":

"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей родины. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе рус их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам".

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

"Обращаюсь к пустословам, которые утверждали, что мои близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что ахмат – это сила".

"Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие "воины", сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства".