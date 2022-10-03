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В кремле заявили, что границы "присоединенных" к россии областей зависят "от воли населения"

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В кремле заявили, что границы "присоединенных" к россии областей зависят "от воли населения"

Getty Images / Global Images Ukraine

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Секретарша президента россии дмитрий песков заявил, что границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть "от воли населения", однако новых "референдумов" на этих территориях не будет. Об этом сообщает пропагандистское издание тасс.

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россия "продолжит советоваться с местным населением" по поводу границ оккупированных Херсонской и Запорожской областей. В то же время Песков утверждает, что на этих территориях не планируют проведение новых псевдореферендумов. В то же время депутат госдуры крашенников заявил, что россия решила прихватить два района Николаевской области Украины – они "войдут" в состав Хeрсонской области.

Также песков заявил, что страна-агрессор "внимательно наблюдает" за заявкой Украины на членство в НАТО.

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В статье: война с россией дмитрий песков
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Источник:
тасс

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