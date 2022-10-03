Чехи приобрели модернизированный танк Т-72 для Украины
За месяц чехи собрали около 1,2 млн евро
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За месяц чехи собрали 30 млн чешских крон (около 1,2 млн евро). Денежные средства на танк собирали в рамках общественной инициативы "Подарок для Путина".
Об этом сообщает IDNES.
На собранную сумму покупают модернизированный Т-72 – с обновленными гусеницами, динамической защитой и более новыми системами наведения. Перед началом сбора организаторы консультировались с украинской стороной, а транспортировкой танка займется Минобороны Чехии. По словам организаторов, это первый прецедент, когда в рамках низовой инициативы в Европе собрали средства на танк.
"Танк назвали "Томашем", в честь первого президента Чехословакии (Томаша Масарика – ред.)", - рассказал соорганизатор проекта Мартин Ондрачек.
Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, избрали закупку боеприпасов для танков, ракетных систем и гаубиц, находящихся на вооружении в ВСУ - поскольку это одна из острейших потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности.
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