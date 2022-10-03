Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

Госдума РФ "ратифицировала" договоры о "вхождении "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав России".

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Соответствующие проекты законов о "ратификации" были внесены в Госдуму Путиным.

Парламентарии единогласно приняли решение об оккупации украинских территорий.