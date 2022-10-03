Сикан: Свои голы посвящаю Украине, ВСУ

Нападающий "Шахтера" Данил Сикан рассказал о хет-трике в ворота харьковского "Металлиста" (6:1) в матче 5-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой и хет-триком! В чем секрет твоего успеха в последних матчах?

– Никакого секрета нет – просто работаю на тренировках и стараюсь забивать в каждом моменте.

– Перед игрой было ощущение, что удастся забить?

– Чувствовал, возможно, что забью один гол, но команда и тренер верили в меня, и это очень помогло. Спасибо команде!

– Вера Йовичевича в тебя была заметна. До матча говорили об этом?

– Да, до игры сказал, что забиваю два в первом тайме – и все будет хорошо.

– Что чувствуешь, когда отличаешься хет-триком?

– С каждой игрой, с каждой тренировкой я чувствую больше уверенности. Надеюсь, я придаю уверенности команде, а команда – мне.

– Было заметно хорошее взаимопонимание с Мудриком. Вы заранее отрабатывали игровые комбинации или все спонтанно?

– Не могу сказать, что спонтанно. Вместе мы много играли и в сборной, и в "Шахтере", он всегда отдавал много передач на меня, и это снова получилось.

– Кому посвятишь голы?

– Украине, ВСУ. Если бы не ВСУ, возможно, мы бы и не играли сейчас в футбол.

– На матч вы вышли в футболках в поддержку героев "Азовстали".

– Спасибо, только спасибо. Эти герои – часть нашей страны.