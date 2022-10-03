  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сикан: Свои голы посвящаю Украине, ВСУ
В тренде

Сикан: Свои голы посвящаю Украине, ВСУ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Форвард оформил второй хет-трик в карьере

Сикан: Свои голы посвящаю Украине, ВСУ

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Данил Сикан рассказал о хет-трике в ворота харьковского "Металлиста" (6:1) в матче 5-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой и хет-триком! В чем секрет твоего успеха в последних матчах?

– Никакого секрета нет – просто работаю на тренировках и стараюсь забивать в каждом моменте.

– Перед игрой было ощущение, что удастся забить?

– Чувствовал, возможно, что забью один гол, но команда и тренер верили в меня, и это очень помогло. Спасибо команде!

– Вера Йовичевича в тебя была заметна. До матча говорили об этом?

– Да, до игры сказал, что забиваю два в первом тайме – и все будет хорошо.

– Что чувствуешь, когда отличаешься хет-триком?

– С каждой игрой, с каждой тренировкой я чувствую больше уверенности. Надеюсь, я придаю уверенности команде, а команда – мне.

– Было заметно хорошее взаимопонимание с Мудриком. Вы заранее отрабатывали игровые комбинации или все спонтанно?

– Не могу сказать, что спонтанно. Вместе мы много играли и в сборной, и в "Шахтере", он всегда отдавал много передач на меня, и это снова получилось.

– Кому посвятишь голы?

– Украине, ВСУ. Если бы не ВСУ, возможно, мы бы и не играли сейчас в футбол.

– На матч вы вышли в футболках в поддержку героев "Азовстали".

– Спасибо, только спасибо. Эти герои – часть нашей страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
http://shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде