ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине

3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть громады.

Об этом сообщает Боровская поселковая рада.

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"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас там продолжается зачистка территорий.