ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине
Боровая - под контролем ВСУ
Getty Images/Global Images Ukraine
3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть громады.
Об этом сообщает Боровская поселковая рада.
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"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас там продолжается зачистка территорий.
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