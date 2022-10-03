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ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине

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Боровая - под контролем ВСУ

ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть громады.

Об этом сообщает Боровская поселковая рада.

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"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас там продолжается зачистка территорий.

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В статье: война с россией
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