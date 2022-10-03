Вступление Украины в НАТО поддерживают рекордные 83% украинцев
В июне 2022 вступление в НАТО поддерживали 76%
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В случае референдума о вступлении Украины в НАТО эту инициативу поддержали бы 83% украинцев - больше всего за всю историю наблюдений.
Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Так, на соответствующем референдуме вступление в НАТО поддержали бы 83%, против голосовали бы 4%, не проголосовали бы 9%.
Кроме того, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 3%, не проголосовали бы - 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп.
В июне 2022 вступление в НАТО поддерживали 76%.
В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% - за вступление, 9% - против, 17% - не пришли бы на голосование). Несмотря на это по сравнению с предыдущим опросом динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительная (в июне за - 55%, против - 20%, не пришли бы голосовать - 22%).
Опрос проводился 1-2 октября 2022 года.
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