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Директора ЗАЭС освободили из российского плена, - глава МАГАТЭ

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Рафаэль Гросси пишет, что Игорь Мурашов благополучно вернулся к своей семье

Директора ЗАЭС освободили из российского плена, - глава МАГАТЭ

ЭнергоАТОМ

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Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.

Об этом сообщает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Twitter.

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"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье", - рассказал Гросси.

Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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В статье: война с россией
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