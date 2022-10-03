Директора ЗАЭС освободили из российского плена, - глава МАГАТЭ
Рафаэль Гросси пишет, что Игорь Мурашов благополучно вернулся к своей семье
ЭнергоАТОМ
Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.
Об этом сообщает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Twitter.
"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье", - рассказал Гросси.
Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022
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