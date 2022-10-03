Источник: Шевченко не горит желанием возглавить УАФ
Противоречивую информацию дают украинские журналисты
Украинский комментатор Виктор Вацко сказал, что у бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко нет особого желания возглавить Украинскую ассоциацию футбола.
"От нескольких людей, не связанных между собой, которые общаются с Андреем Шевченко, я слышал, что он не горит желания возглавить УАФ. На данный момент ситуация такова", - сказал Вацко.
Интересно, что ранее журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" заявил совершенно иное. Он говорил о том, что что Шевченко очень хочет возглавить УАФ.
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Источник:Вацко Live
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