Источник: Шевченко не горит желанием возглавить УАФ

Украинский комментатор Виктор Вацко сказал, что у бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко нет особого желания возглавить Украинскую ассоциацию футбола.

"От нескольких людей, не связанных между собой, которые общаются с Андреем Шевченко, я слышал, что он не горит желания возглавить УАФ. На данный момент ситуация такова", - сказал Вацко.

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Интересно, что ранее журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" заявил совершенно иное. Он говорил о том, что что Шевченко очень хочет возглавить УАФ.