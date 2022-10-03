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Россияне нанесли ракетный удар по больнице на Харьковщине - погиб врач

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Здание почти полностью разрушено

Россияне нанесли ракетный удар по больнице на Харьковщине - погиб врач

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Здание почти полностью разрушено с 1-го по 4-й этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Информация о других пострадавших уточняется.

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В статье: война с россией
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