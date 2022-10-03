Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали Дианова
Горняки берут на себя операцию у лучшего специалиста Израиля
СБУ
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Донецкий клуб пообещал Дианову операцию у лучшего специалиста Израиля. Но до этого Михаилу нужно прибавить в весе. В плену он потерял 25 кг.
Напомним, что донецкий клуб в течение двух последних месяцев клуб предоставил на нужды ВСУ и подразделений более 22 тонн продуктов питания и медицинских товаров.
Украина противостоит российскому полномасштабному вторжению 222-й день.
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Источник:Цензор.НЕТ
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