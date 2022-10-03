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Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали Дианова

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Горняки берут на себя операцию у лучшего специалиста Израиля

Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали Дианова

СБУ

Новина українською

"Шахтер" взял на себя лечение руки украинского военнослужащего Михаила Дианова - защитника "Азовстали", который затем пребывал в российском плену.

Донецкий клуб пообещал Дианову операцию у лучшего специалиста Израиля. Но до этого Михаилу нужно прибавить в весе. В плену он потерял 25 кг.

Напомним, что донецкий клуб в течение двух последних месяцев клуб предоставил на нужды ВСУ и подразделений более 22 тонн продуктов питания и медицинских товаров.

Украина противостоит российскому полномасштабному вторжению 222-й день.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Цензор.НЕТ

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