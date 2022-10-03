Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали Дианова

" Шахтер " взял на себя лечение руки украинского военнослужащего Михаила Дианова - защитника "Азовстали", который затем пребывал в российском плену.

Донецкий клуб пообещал Дианову операцию у лучшего специалиста Израиля. Но до этого Михаилу нужно прибавить в весе. В плену он потерял 25 кг.

Напомним, что донецкий клуб в течение двух последних месяцев клуб предоставил на нужды ВСУ и подразделений более 22 тонн продуктов питания и медицинских товаров.

Украина противостоит российскому полномасштабному вторжению 222-й день.