Маск предложил провести очередной референдум в Крыму. Получил кучу хейта
Иногда лучше курить, чем говорить
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Илон Маск написал собственную формулу окончания войны между Украиной и Россией. Он предлагает провести еще один референдум и обеспечить водой Крым. На свои предложения он уже получил много гневных отзывов.
Американский миллиардер на своей странице в Twitter предложил собственную формулу мира между Украиной и Россией. В эту формулу входит:
Повтор референдумов во временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа.
- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)
- Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.
- Украина останется нейтральной
Ukraine-Russia Peace:— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
- Water supply to Crimea assured.
- Ukraine remains neutral.
Маск добавил, что война закончится и вопрос только в том, сколько людей до этого погибнет. Также он высказался и по поводу возможного применения ядерного оружия.
"Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - написал миллиардер.
На твит Илона Маска быстро отреагировал старший советник Конгресса США Пол Массаро. Он предложил собственную формулу мира в Украине.
- Украина освобождает всю свою суверенную территорию.
- Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована.
Стоит отметить, что под твитом Илона Маска очень много гневных комментариев.
Еще один ответ американский миллиардер получил от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
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