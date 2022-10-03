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Маск предложил провести очередной референдум в Крыму. Получил кучу хейта

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Иногда лучше курить, чем говорить

Маск предложил провести очередной референдум в Крыму. Получил кучу хейта

фото из свободных источников

Новина українською

Илон Маск написал собственную формулу окончания войны между Украиной и Россией. Он предлагает провести еще один референдум и обеспечить водой Крым. На свои предложения он уже получил много гневных отзывов.

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Американский миллиардер на своей странице в Twitter предложил собственную формулу мира между Украиной и Россией. В эту формулу входит:

Повтор референдумов во временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа.

  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)
  • Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.
  • Украина останется нейтральной

Маск добавил, что война закончится и вопрос только в том, сколько людей до этого погибнет. Также он высказался и по поводу возможного применения ядерного оружия.

"Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - написал миллиардер.

На твит Илона Маска быстро отреагировал старший советник Конгресса США Пол Массаро. Он предложил собственную формулу мира в Украине.

  • Украина освобождает всю свою суверенную территорию.
  • Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована.
Маск предложил провести очередной референдум в Крыму. Получил кучу хейта - изображение 1

Стоит отметить, что под твитом Илона Маска очень много гневных комментариев.

Еще один ответ американский миллиардер получил от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Маск предложил провести очередной референдум в Крыму. Получил кучу хейта - изображение 2
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В статье: война с россией Илон Маск
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