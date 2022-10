Маск предложил провести очередной референдум в Крыму. Получил кучу хейта

Илон Маск написал собственную формулу окончания войны между Украиной и Россией. Он предлагает провести еще один референдум и обеспечить водой Крым. На свои предложения он уже получил много гневных отзывов.

Американский миллиардер на своей странице в Twitter предложил собственную формулу мира между Украиной и Россией. В эту формулу входит:

Повтор референдумов во временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.