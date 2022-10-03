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Крымчане, которые бегут от мобилизации, хотят получить украинские загранпаспорта

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Такие вот дела

Крымчане, которые бегут от мобилизации, хотят получить украинские загранпаспорта

rus.azattyq.org

Новина українською

Сотни людей, прибывших в Астану из Крыма через Россию, собрались перед посольством Украины в Казахстане. Многие планируют получить загранпаспорта.

Прибывшие из Крыма (большинство из них крымские татары) сообщили, что вынуждены были уехать, чтобы не попасть под объявленную Путиным мобилизацию, сообщает "Радио Свобода".

"Многие из нас не хотят воевать. Мы, мусульмане, всегда проповедуем мир. Как можно проповедовать мир, если кого-то убивать? Там [в Украине] умирают мирные люди, уничтожается гражданская инфраструктура. Разве мусульмане будут это делать? Поэтому многие из нас просто отказался от этого", - заявил мужчина у посольства.

Мужчина говорит, что в Казахстане он проездом, потому что дальше планирует поехать в Узбекистан, где живет его брат, который позвал его и предложил работу.

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Еще один мужчина, водитель автобуса дальнемагистральных рейсов, приехавший из Крыма, рассказал, что вместе с семьей выехал из АРК после того, как им на работе сказали принести военные билеты. Теперь они с женой хотят получить загранпаспорта и уехать в Европу.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши заявил, что посольство "будет стараться помочь всем, чем сможет, независимо от того, какие у них есть документы". У некоторых также и российские паспорта.

По его словам, в большинстве своем все прибывшие люди стоят в очереди за получением загранпаспорта.

"Если они предоставляют паспорт гражданина Украины, и из гражданства Украины не выходили, то они - граждане Украины. Людей очень много. Моя задача состоит в том, чтобы у них были легальные документы... Мы должны все проверить и по возможности всем им оформить: кому – загранпаспорт, кому – удостоверение о возвращении. Все зависит от того, какие документы у них есть", - заявил Алмаши.

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В статье: война с россией
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