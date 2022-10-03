Реакция Зеленского: Какой Маск вам нравится больше?
Пришла реакция и от президента Украины
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение основателя и главы Tesla Inc. Илона Маска, который выдвинул идею передать в состав РФ оккупированный украинский полуостров Крым, а также назвал победу Украины в войне маловероятной, поскольку у РФ больше населения и проводится мобилизация.
Об этом Владимир Зеленский написал в твиттере и прикрепил опрос к публикации.
"Какой Илон Маск вам нравится больше: тот, который поддерживает Украину? Тот, который поддерживает РФ?" - спросил украинский президент.
Which @elonmusk do you like more?— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022
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