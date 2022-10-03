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Реакция Зеленского: Какой Маск вам нравится больше?

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Пришла реакция и от президента Украины

Реакция Зеленского: Какой Маск вам нравится больше?

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение основателя и главы Tesla Inc. Илона Маска, который выдвинул идею передать в состав РФ оккупированный украинский полуостров Крым, а также назвал победу Украины в войне маловероятной, поскольку у РФ больше населения и проводится мобилизация.

Об этом Владимир Зеленский написал в твиттере и прикрепил опрос к публикации.

"Какой Илон Маск вам нравится больше: тот, который поддерживает Украину? Тот, который поддерживает РФ?" - спросил украинский президент.

Ранее Маск написал в твиттере: "Украинско-российский мир: повторить выборы присоединенных регионов под надзором ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. Крым формально в составе России, как и был с 1783 года (до ошибки Хрущева). Водоснабжение Крыма обеспечено. Украина остается нейтральной". К посту он прикрепил голосование.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Илон Маск
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