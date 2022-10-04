Украина присоединится к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Украина присоединится к заявке Испании и Португалии на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030.

Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.

Согласно этому шагу, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и правительствами Испании и Португалии, Украине достанется одна из групп турнира.

Официально о включении Украины в заявку будет объявлено в среду на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. Это предложение призвано поддержать идею, что футбол может вернуть надежду и мир. Хотя потребуются определенные гарантии безопасности, ожидается, что к 2030 году вторжение россии закончится и Украина будет в активном процессе восстановления, пишет The Times.

Определять место проведения Чемпионата мира-2030 будут все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году.

Ожидается, что участие Украины в заявке Испании и Португалии сможет создать сильный противовес предполагаемой совместной заявке Саудовской Аравии, Египта и Греции.