Уже больше 5 тысяч ББМ. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф в войне с Украиной с учетом потерь, которые она понесла в понедельник, 3 октября.

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 370 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 60800 человек.

Кроме того, в понедельник была уничтожена 91 единица техники, из которых 44 танка.

Потери россиян в технике:

танков - 2424 (+44) ед,

боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,

артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,

РСЗО - 340 (+2) ед,

средства ПВО - 177 (+1) ед,

самолетов - 266 (+1) ед,

вертолетов - 228 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,

специальная техника – 131 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.