Уже больше 5 тысяч ББМ. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
Понедельник был урожайным на танки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф в войне с Украиной с учетом потерь, которые она понесла в понедельник, 3 октября.
За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 370 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 60800 человек.
Кроме того, в понедельник была уничтожена 91 единица техники, из которых 44 танка.
Потери россиян в технике:
- танков - 2424 (+44) ед,
- боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,
- РСЗО - 340 (+2) ед,
- средства ПВО - 177 (+1) ед,
- самолетов - 266 (+1) ед,
- вертолетов - 228 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),
- крылатые ракеты – 246 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,
- специальная техника – 131 (+0).
Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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