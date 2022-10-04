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Уже больше 5 тысяч ББМ. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

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Понедельник был урожайным на танки

Уже больше 5 тысяч ББМ. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф в войне с Украиной с учетом потерь, которые она понесла в понедельник, 3 октября.

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 370 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 60800 человек.

Кроме того, в понедельник была уничтожена 91 единица техники, из которых 44 танка.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2424 (+44) ед,
  • боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,
  • РСЗО - 340 (+2) ед,
  • средства ПВО - 177 (+1) ед,
  • самолетов - 266 (+1) ед,
  • вертолетов - 228 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,
  • специальная техника – 131 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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