Террор в Никополе, жертвы в Харькове, удары по Николаеву. Ночью россияне обстреляли города Украины

россияне нанесли ракетные удары по Харькову. После полуночи 1 ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно – пострадавших нет. В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления орков. Шесть обстрелов и четверо раненых. Ночью россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам. Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин. Двое из них в больнице. Изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры. Город остался без воды – повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей – без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются. Под постоянным огнем остаются села Березнеговатской громады Николаевской области, которые находятся на линии разграничения. Сегодня, 4 октября, в 00:45 во время обстрелов пгт Березнеговатое были повреждены объекты торговли и административные здания. Кроме этого, обстрелы также были зафиксированы в 01:03 и 01:07. Пострадавших нет. Подробная информация по разрушениям уточняется. Также ночью под обстрелами находились с. Новоалександровка и с. Широкое.

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