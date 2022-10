"Я очень поддерживаю Украину". Илон Маск после скандала в Твиттере ответил Зеленскому

Американский миллиардер Илон Маск решил оправдаться за свои твиты от 3 октября. Он заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что массовая эскалация войны нанесет большой вред.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world.

SpaceX’s out of pocket cost to enable & support Starlink in Ukraine is ~$80M so far. Our support for Russia is $0. Obviously, we are pro Ukraine.



Trying to retake Crimea will cause massive death, probably fail & risk nuclear war. This would be terrible for Ukraine & Earth.